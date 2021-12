Vacina contra Hepatite A é oferecida de graça para crianças

Os pais de crianças de 1 ano a 1 ano e 11 meses podem levar seus filhos para se vacinarem gratuitamente contra a Hepatite A, disponível na próxima segunda-feira, 4, nos centros e postos de saúde municipais de todo o estado.

Foram enviadas 87.600 doses da vacina para a Bahia. A dose a ser aplicada é injetável, de vírus inteiro inativado, altamente purificado, que ajuda a prevenir a infecção causada pela doença.

A vacinação faz parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, em que prevê dose única da vacina com o objetivo de prevenir a doença.

Casos no Brasil

Desde 2006, a taxa de incidência de hepatite A no Brasil tem apresentado tendência de queda, atingindo 3,2 casos para cada 100 mil habitantes em 2013. De 1999 a 2013, foram registrados 151.436 casos de hepatite A no País.

A maioria dos casos se concentra nas regiões Norte e Nordeste, que, juntas, representam 55,8% (84.501) das confirmações neste período. As regiões Sudeste abrangem 16,4% (24.835); Sul 16,3% (24.684); e Centro-Oeste 11,6% (17.566) dos casos.

