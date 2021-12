Vacina contra febre amarela está disponível em postos de Salvador

Embora a campanha nacional de imunização contra a febre amarela com o uso da vacina fracionada comece, no próximo mês, em oito municípios da Bahia, os postos de saúde de Salvador já disponibilizam a vacina na dose padrão.

A prevenção é indicada para a faixa etária de nove meses a 59 anos. Os interessados podem se vacinar, de segunda à sexta-feira, em um dos 111 postos de saúde de Salvador, que funcionam das 8h às 17h.

A imunização, no entanto, é contraindicada para pessoas em processo de quimioterapia e radioterapia, alérgicos a ovo, soropositivos que têm contagem de células CD4 menor do que 350, e pacientes que tomam remédios imunossupressores.

Já as gestantes, mulheres que estão amamentando, idosos, pessoas com doença no sangue ou que terminaram o tratamento de quimioterapia e radioterapia devem consultar o médico sobre a possibilidade de tomar a vacina.

Apesar de não ter divulgado o intervalo de tempo para alcançar o objetivo, a meta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é imunizar 1,3 milhão de soteropolitanos.

Campanha

Com o objetivo de atender à população de três estados que apresentam risco elevado da transmissão da febre amarela, o Ministério da Saúde anunciou, na terça-feira, 9, a campanha de vacinação contra a doença.

A partir do dia 19 de fevereiro até 9 de março, Salvador participará da campanha. A vacina utilizada nessa ação se diferencia da dose padrão. Com isso, os postos vão disponibilizar a imunização com dose fracionada. Isso significa que o efeito da droga não será permanente, como a padrão, e dura oito anos.

A política do uso da dose fracionada foi aprovada pelo infectologista Claudilson Bastos. No entanto, o médico alerta que, além do poder público, a comunidade deve participar das atividades preventivas. “A prevenção é a mesma do da dengue, combatendo os focos do mosquito Aedes aegypti”, disse.

* Sob a supervisão da jornalista Hilcelia Falcão

