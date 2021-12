Vacina antirrábica está em falta em Feira de Santana

Com uma estimativa de 5 mil animais, entre cães e gatos, vivendo nas ruas, de acordo com dados da Associação Protetora dos Animais (APA), Feira de Santana suspendeu as vacinações de rotina e campanha antirrábica este ano. O motivo é a falta da vacina que desde o mês de junho não chega ao município, o que pode gerar a interrupção de um ciclo de 11 anos sem diagnóstico da doença. A informação foi passada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) que chega a vacina cerca de 45 mil animais por ano.

"Este ano só conseguimos vacinar 4.524 animais no 1º semestre. Desde de junho nenhum animal é vacinado, porque não temos vacina para realizarmos o trabalho", informou a coordenadora do órgão, veterinária Mirza Cordeiro.

Segundo ela a campanha geralmente ocorre entre os mês de agoto e setembro, mas este ano não ocorreu devido à falta de repasse do material pela Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.

"Geralmente recebemos 3 mil à 4 mil doses por mês, mas este ano só recebi 1.200 doses. Não etemos nada na geladeira, nenhuma vacina. O estoque é zero. O que nos informou o Núcleo Regional de Saúde, antiga 2ª Dires, a quantidade de vacinas que existe lá está sendo mantida para alguma emergência", disse.

Com isto a vacinação de rotina, ou seja, feita em postos de saúde durante todo o ano, não está sendo feita. Com a falta da vacina, outros procedimentos estão sendo realizados como o acompanhamento e observação de casos suspeitos e o envio de tecido nervoso de animais encontrados mortos nas ruas ou que falecem no CCZ para o Laboratório Central, em Salvador. "Estes animais morreram nas ruas ou agrediram alguém e morreram antes de 10 dias, que é o prazo que damos para observar o animal. Mas até o momento todos os exames deram negativos", explica a veterinária.

Mirza Cordeiro alerta para o risco dos animais domésticos que costumam passar a maior parte do dia nas ruas, pois são alvos fáceis para contrair a doença. "A doença é transmitida pela mordida dos animais contaminados. Geralmente os animais brigam e costumam um morder o outro, então é desta forma que o vírus da raiva é contraído", alerta.

A veterinária pede que as pessoas observem se seus animais estão apresentando os seguintes sintomas como agressividade, babando muito, sem vontade de comer, hipersensibilidade à luz, cães que ficam roucos. Caso apresentem qualquer destes sintomas o proprietário deve entrar em contato com o CCZ através do telefone 3614-3614 e agendar a visita técnica.

Embora a falta da vacina seja uma preocupação, a veterinária afirma que não precisa de pânico e que um surto da doença é quase descartada, uma vez que outras formas de controle estão sendo realizadas. "Não estamos fazendo isto para criar pânico, na verdade queremos alertar os donos de animais para os riscos que correm com animais soltos nas ruas. Todos os dias recebemos denúncias de animais soltos ou abandonados é uma média de 4 a 5 resgates por dia", lembra.

Atualmente o CCZ tem 54 cães e 16 gatos que foram resgatados das ruas e necessitam ser adotados. Quem tiver interesse em adotar alguma animal deve comparecer a sede da CCZ na avenida Eduardo Fréos da Mota, 9999, Pedra do Descanso munidos de documento de identidade e comprovante de residencia. O candidato deve ser maior de 18 anos.

Desabastecimento

O coordenador de imunização da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Ramon Saavedra negou que esteja faltando vacinas e afirmou que o que houve foi um desabastecimento prevendo a campanha nacional que ocorreria em novembro. "Mas o Ministério da Saúde recomendou adiar a campanha e enviar o material para os estados considerados prioritários, ou seja, que possuem critérios de controle da doença abaixo do esperado como por exemplo o registro de casos da doença", afirmou.

Ele disse ainda que a campanha deverá ocorrer no 1º semestre de 2016 e mesmo assim todos os 417 municípios estão sendo abastecidos constantemente. "O que está ocorrendo é a diminuição na quantidade de doses distribuídas, ou seja, não estamos mantendo 100% das doses solicitadas pelos municípios", destacou.

O Ministério da Saúde informou através de nota que a vacinação de animais contra raiva deve ser anual e permanente, não havendo definição de mês específico para a realização da campanha nos estados. No entanto, a programação tem se concentrado ao longo do segundo semestre. É importante ressaltar que o mês de início da vacinação não interfere nas estratégias de controle da doença. De acordo com a capacidade de organização, os estados e municípios organizam os períodos para realização das campanhas de vacinação.

Para 2015, ao todo está enviando aos estados 30 milhões de doses da vacina antirrábica para a imunização de cães e gatos. Dentro do cronograma estabelecido para o ano, foi dada prioridade para 13 estados - MA, PI, CE, RN, PB, MS, MT, AC, RO, AM, RR, AP e PR (neste último, somente dois municípios da região da fronteira com Paraguai), que já iniciaram suas campanhas desde setembro. Os outros estados terão à disposição a vacina a partir de novembro.

A distribuição das vacinas obedece a critérios de avaliação de risco epidemiológico, ou seja, casos notificados de raiva humana e raiva canina, áreas de difícil acesso na região amazônica e áreas de fronteiras com a Bolívia e Paraguai.

Atualmente, o Brasil encontra-se próximo à eliminação da doença causada por vírus canino da Variante 2. A raiva é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus que acomete mamíferos, inclusive o homem, e é transmitida principalmente por meio da mordida de animais infectados. Foram registrados cinco casos de raiva humana em 2012, cinco em 2013, nenhum em 2014 e um em 2015. Em 2014, foram identificados 19 cães e gatos com raiva no Brasil.

