UTI do Menandro de Faria é inaugurada

Os cinco primeiros leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Menandro de Faria, na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, já estão em funcionamento. A unidade será inaugurada oficialmente no próximo mês, com mais cinco leitos, quando também será inaugurada a primeira maternidade do município, no bairro do Caji.

Hospital referência no Litoral Norte, o Menandro de Faria realiza uma média de 11 mil atendimentos /mês. Desse total, 30% são pacientes de Salvador e 10% de outros municípios. A UTI funciona em parceria com a Prefeitura local que cede os profissionais de enfermagem e fisioterapeutas.

De acordo com o diretor da unidade, o médico Rogério Medrado, toda a estrutura do Hospital foi qualificada. "É uma unidade de alta complexidade num hospital que trabalhava com baixa complexidade", explica.

Ainda segundo Medrado, a UTI cobre uma carência que existia no Litoral Norte. "Além de atender ao município que tem hoje mais de 160 mil habitantes, convergem para esta unidade um número grande de vítimas de acidentes na estrada".

