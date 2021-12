Usuários reclamam de fechamento de prédio do TRT

A interdição do prédio do Tribunal Regional do Trabalho na Bahia, no Comércio, tem frustrado quem vai ao local em busca de atendimento. O prédio foi fechado após dedetização feita em 28 de fevereiro, quando cerca de 200 servidores passaram mal. Na última terça-feira, 10, cerca de 30 pessoas voltaram a apresentar inchaço nos olhos e náuseas.

Por medida de segurança e recomendação da Vigilância Sanitária, o local permanecerá fechado até o dia 20. A informação é da administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5). O órgão chegou a funcionar com restrições de acesso entre os dias 9 e 13, mas voltou a suspender as atividades.

A TARDE esteve na segunda, 16, no local e ouviu queixas de quem foi em busca de atendimento. Uma ex-funcionária da Coelba, que não quis revelar o nome, disse que desde o dia 5 aguarda a emissão de um alvará para dar entrada na primeira parcela de uma ação contra a empresa em que trabalhou.

"Só preciso desse alvará para ir ao banco sacar o dinheiro. Estou com o aluguel atrasado e posso ser despejada a qualquer momento. Saiu na imprensa que o TRT havia retomado o atendimento. Eu estive aqui todos os dias, mas ninguém nos atendia e ainda debochavam da gente", afirma.

A interdição do prédio afetou também os comerciantes da região. João Freitas, 45 anos, que vende lanches na frente da sede, disse que desde o dia 2 volta para casa com 70% dos alimentos que leva diariamente para comercializar.

"Aqui todos dos dias agora parecem sábado. Um deserto. O movimento de pessoas que vinham ao TRT era intenso e esse fechamento prejudica a todos. Teve alguns colegas que foram para outros lugares porque não suportaram as perdas", disse Freitas.

Audiências

As 86 audiências marcadas pela Central de Execução e Expropriação do TRT5, como parte do Movimento Nacional de Conciliação, entre os dias 16 e 20 deste mês, serão realizadas na Sala de Licitações, no 1º andar do Ed. Médici (rua do Cabral, 161, Nazaré).

Já as audiências agendadas pelas 39 varas de Salvador serão adiadas. As partes (reclamantes e reclamados) que foram notificadas pela Central de Execução para comparecer ao Departamento de Hastas Públicas, no 4º andar do Fórum do Comércio, devem ir ao Ed. Médici, em Nazaré, no mesmo horário anteriormente agendado.

A transferência do local das audiências foi autorizada pelo corregedor Tadeu Vieira, que considerou a possibilidade de formalização de acordos relevantes na fase de execução. A mesma medida não pôde ser adotada em relação às varas devido ao grande volume de processos envolvidos.

O Juízo de Conciliação de 2ª Instância, em Nazaré, no edifício Coqueijo Costa, vai realizar as audiências da Semana de Conciliação conforme estava programado, sem qualquer alteração em relação ao local ou horários previstos.

No total, serão 29 audiências - 22 de processos individuais e sete relacionados com ações coletivas. As audiências marcadas pela Central do TRT5, entre os dias 16 e 20, ocorrerão na Sala de Licitações, em Nazaré.

adblock ativo