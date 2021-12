Usuários organizam atos contra aumento da passagem em Feira

Usuários de transporte coletivo de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) se reuniram, nesta terça-feira, 19, para organizar protestos contra o aumento da tarifa - de R$ 2,85 para R$ 3,10 (para quem adquirir pelo sistema de cartão) e R$ 3,30 (para quem pagar direto ao cobrador).

O aumento de 8,77%, que deve entrar em vigor na quinta, 21, foi referendado pelo Conselho Municipal de Transportes no dia 13 e o decreto, assinado pelo prefeito José Ronaldo, saiu no Diário Oficial do Município nesta terça.

A diferenciação de valores da passagem começará a valer em 10/3, quando bilhetes já adquiridos perderão a validade. Até lá, todos pagarão R$ 3,10 - estudantes seguem com desconto de 50% ao adquirir passes com o cartão.

Vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, José Almeida diz que a categoria teme que o estímulo à adquisição de passes com cartões eletrônicos possa levar à demissão de cobradores.

Protestos

"Vamos fazer campanha de conscientização da população, para refletir sobre o abuso no preço e acionar economistas e advogados para avaliar o decreto", afirmou o líder estudantil Bruno Silva.

Secretário municipal de Transportes, Pedro Boaventura disse, nesta terça, que licitação e ajustes dos valores ocorreram conforme as leis vigentes e haverá campanha sobre vantagens da compra de passes com o cartão.

Diretora da APLB/Feira de Santana, Marlede Oliveira disse que alguns servidores não aceitam a mudança de bilhete para cartão do vale-transporte: "Amanhã (quarta-feira), vamos nos encontrar na sede da APLB para organizar o movimento de repúdio".

O secretário de Planejamento, Carlos Brito, confirmou que os servidores vão receber os cartões, "como forma de impedir que passes sejam moeda de troca".

