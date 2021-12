Usuários esperam até 3 horas para pegar ferryboat

Tempo médio de espera de três horas e fila de cerca de dois quilômetros. Estes foram os principais desafios de quem tentou retornar para Salvador, no Terminal de Bom Despacho (Ilha de Itaparica), na tarde desta terça-feira, 24, após o feriado de São João, pelo sistema de ferryboat.

Por volta das 15h, a fila alcançava a entrada de Mar Grande. Já a preferencial, estava na altura do Bompreço de Itaparica. No terminal de Bom Despacho, em Itaparica, usuários reclamaram ainda da falta de orientação por parte da concessionária Internacional marítima, que administra o sistema, sobre a existência de duas filas, uma delas para prioridade.

O funcionário público Alan Costa, 37, contou que entrou na fila por volta das 15h. Somente às 18h conseguiu embarcar com a família. "É um absurdo. Eu até pensei em ir pela BR-324, mas achei que pelo ferry seria menos pior. Não teve jeito", reclamou.

Costa disse ainda que procurou informações de funcionários da concessionária, mas informou que não obteve sucesso. "Um funcionário passou aqui. Nós perguntamos porque não avisaram que tinha fila preferencial, mas ele passou direto e não voltou. Tenho idoso dentro do carro e poderia estar na outra fila", acrescentou.

No entanto, na fila de prioridades, a situação não foi diferente. O aposentado Manuel Pereira, 75, saiu cedo de Jequié, para evitar transtornos, mas também esperou três horas até ver o mar. "Está muito ruim. Isso não é prioridade. É um inferno. Esse serviço tem que melhorar e muito", afirmou.

Às 14h, a assessoria da Internacional Marítima divulgou, em nota, que o tempo de espera era de uma hora e que o embarque de pedestres era imediato.

Ainda segundo informações da concessionária, seis embarcações realizavam a travessia, "no esquema de bate-volta nos horários com maior demanda de passageiros e veículos". Os horários de pico, no entanto, não foram informados.

Descrença

"Não acredito que tenham seis embarcações. Já imaginava que ia passar por isso, mas mesmo assim a gente se estressa", ressaltou o microempresário Genaro Santos, 48, que retornava de Itacaré.

Houve também quem achou a espera dentro da normalidade. "Eu acho tranquilo, normal. Já sabia que ia passar por isso", destacou o inspetor de segurança Geraldo Nery.

De acordo com o subtenente Adilson Assis, da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM-Vera Cruz) houve registro de pessoas tentando furar a fila.

Um grupo de jovens foi retirado por PMs da fila por conta da denúncia feita por usuários que estavam no local.

