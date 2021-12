Usuários enfrentam 1h30 de espera no ferryboat

Após o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, o fluxo de retorno para Salvador está intenso nesta terça-feira, 13, no sistema ferryboat, a movimentação. Já quem optou por voltar pelas rodovias federais encontra trânsito tranquilo.

Segundo a empresa Internacional Travessias Salvador, as filas de veículos estão grandes e o tempo de espera é de 1h30. Já o fluxo pedestre é menor e os usuários aguardam cerca de 30 minutos para embarcar.

Sete embarcações rodaram durante a madrugada diminuindo a demanda desta manhã.



Lancha

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), empresa responsável pela travessia Salvador Mar-Grande, o fluxo de passageiros no terminal foi intenso das 5h até as 9h30, quando o serviço foi suspenso por conta da maré baixa.

A travessia será retomada às 11h30 com 14 embarcações saindo a cada 10 minutos. O movimento deve permanecer até as 16h, desta terça, estima a Astramab.

Rodoviária



Nesta manhã, o fluxo de passageiros está tranquilo na rodoviária. Segundo o coordenador de fiscalização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), Abdul Ramid, informou que o movimento foi intenso entre 5h30 e 6h, mas o fluxo já diminuiu.

Estrada

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há registro de engarrafamento ou acidentes nas estradas federais.

adblock ativo