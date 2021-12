Usuários enfrentam 1h de fila na volta do feriado pelo ferry

O movimento continua intenso nesta segunda-feira, 6, no ferry boat no retorno para a Salvador após o feriado prolongado de Páscoa. De acordo a Internacional Marítima, o tempo de espera para embarque de veículos no Terminal Bom Despacho é uma hora. Já os pedestres não enfrentam fila para fazer a travessia. No Terminal São Joaquim, o movimento segue tranquilo e sem filas.

Estradas

Na BR-324, o tráfego segue intenso e está congestionado na altura do KM 623 sentido Salvador por conta de um protesto pela falta de abastecimento de água na região do Bom Juá. De acordo com informações da ViaBahia, há um congestionamento de 7 km no sentido Salvador.

Ainda segundo a ViaBahia, no trecho entre Salvador KM 626 e Simões Filho KM 604 o tráfego está intenso nos dois sentidos e tem maior volume de veículos no sentido Salvador.

Já nas estradas estaduais, o fluxo está tranquilo, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

