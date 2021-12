Usuários de kartódromo defendem área destinado a equipamento

Pilotos de kart fizeram um protesto em frente ao kartódromo, na orla de Lauro de Freitas (Grande Salvador), na manhã desta segunda-feira, 30, na tentativa de impedir a demolição do espaço utilizado por eles para guardar seus equipamentos.

Eles foram surpreendidos por volta das 6h, quando máquinas foram vistas no local. Imediatamente, membros da Associação Baiana de Kart (ABK) e alguns moradores se uniram para barrar a ação.

De acordo com representantes da Superintendência de Ordem Pública (Suop), a determinação partiu da Defesa Civil porque diversos imóveis na região estariam condenados.

Marcelo Sena, piloto e membro da ABK, disse que a ação era pacífica: "Temos o alvará e só estamos aqui defendendo o esporte". Segundo ele, só a parte de cima do imóvel estaria condenada, sem qualquer relação com os karts. Também mencionou a doação de um terreno em São Francisco do Conde, mas aguarda-se dinheiro para construir um novo espaço.

Edson Conceição, 18, mecânico que trabalha na manutenção dos carros, não tem outro emprego. "Se demolir isso aqui, não tenho onde trabalhar", lamenta.

Tranquilizou

De acordo com o engenheiro da Secretaria de Infraestrutura de Lauro de Freitas, Bruno Sena, a parte de baixo do imóvel não está comprometida e não será demolida por enquanto.

O imóvel, além de ser usado pelo kartódromo, também foi invadido por alguns sem-teto e abrigava bares, apesar da precariedade na estrutura.

O morador Jonatas Pereira, 33, contou que a prefeitura já havia pedido a saída deles do local. "Já resolveram com a gente, vão nos dar bolsa-aluguel, estamos saindo daqui direto para outra casa".

A demolição da parte superior do local aconteceu por volta das 12h30 e contou com a colaboração de voluntários. A parte inferior do prédio não chegou a ser derrubada.

Em nota, a prefeitura informou que não há intervenção na estrutura usada pela ABK e que o local permanece para uso do kartódromo.

Programa

Em relação aos moradores, a prefeitura informou que em setembro de 2013 tentou inseri-los no programa Bolsa Aluguel, porém alguns não aceitaram e optaram por retornar ao local de risco. Por este motivo, houve a suspensão do pagamento do programa para alguns dos seus contemplados. Desta vez, como todos aceitaram sair pacificamente, irão receber novamente o auxílio para o aluguel, segundo a prefeitura.

