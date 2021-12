Usuários da Vivo na Bahia com DDD's 74 e 75 estão sem sinal

Alguns usuários baianos da operadora telefônica Vivo em cidades com DDDs 74 e 75 estão sem sinal desde as 11h desta quarta-feira, 2, por causa do rompimento de cabo de duas fibras ópticas em Feira de Santana (100km de Salvador). Os serviços de voz e banda larga não têm previsão para serem restabelecidos.

A operadora informou que o acidente foi causado por obras que não são de responsabilidade dela. Em nota, a empresa disse ainda que equipes técnicas foram enviadas para normalizar a situação logo após tomar conhecimento do problema.

