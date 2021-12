Uso de talão eletrônico facilita ações no trânsito

No lugar do antigo bloco de papel, os 95 agentes de trânsito da cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador) usam o talão eletrônico de multa. Há mais de dois anos, o equipamento agiliza a tramitação de informações, facilita a elaboração de dados estatísticos e o mapeamento de áreas onde as infrações são mais frequentes.

"O talão eletrônico diminui o risco de fraudes, daquele 'jeitinho', porque a notificação chega mais rapidamente. Além disso, o motorista é notificado com maior rapidez", avalia Francisco Júnior, que é diretor-superintendente da Secretaria Municipal de Trânsito de Feira de Santana.

De acordo com Francisco Júnior, os dispositivos também permitem aos agentes registrar imagens dos veículos infratores, aumentando a precisão das informações e reduzindo a possibilidade de falhas na identificação dos carros. Além disso, o talão eletrônico também elimina a possibilidade de erros na digitação, permite uma melhor comunicação entre os agentes, dando mais eficácia à fiscalização.

O gestor prossegue: "Diminuiu a margem de erro em relação às placas. Ocorriam muitos erros na hora de anotar as placas dos veículos e muitas vezes essas placas não correspondiam. Hoje, isso não acontece porque os agentes podem checar em tempo real a situação do veículo e do condutor".

O sistema foi adotado de forma pioneira no estado. Somente Feira de Santana e Ilhéus usam o equipamento na fiscalização do trânsito. Uma agente municipal de trânsito, que preferiu não se identificar, disse que o talão facilita o trabalho. "Ele agiliza as notificações e ainda podemos fotografar os veículos e anexar à notificação e serve como fato da infração", lembrou.

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, com o equipamento, o órgão já conseguiu detectar várias irregularidades nos veículos fiscalizados, como placas adulteradas. "O equipamento nos permite o acesso aos bancos de dados em níveis estadual e federal", salientou o diretor-superintendente de trânsito, Francisco Júnior.

Dotado de software, permite o registro das informações relativas à infração de trânsito. O talão eletrônico é facilmente confundido com um aparelho celular. Semana passada, a foto de dois agentes de trânsito em Feira de Santana gerou polêmica nas redes sociais por estarem 'ao celular' durante o horário de trabalho em vez de fiscalizarem o trânsito. Na verdade eles estavam usando o talão eletrônico.

