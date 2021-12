Urubu atinge rede elétrica e cabo de alta tensão mata dois cães em Eunápolis

Dois cachorros morreram eletrocutados após serem atingidos por um cabo de alta tensão no município de Eunápolis, a 647 km de Salvador. A situação ocorreu na quinta-feira, 18, após um urubu colidir na rede elétrica e provocar a queda do cabo sobre uma casa no bairro Urbis III.

Após o incidente, a região ficou sem energia elétrica por algumas horas. O fornecimento foi retomado após técnicos da Engelmig, empresa que presta serviço à Coelba, realizarem os reparos.

