Urna funerária de índios extintos é achada em Esplanada

A localização de uma urna funerária enterrada em uma propriedade rural no povoado de Canabrava, município de Esplanada (a 144 km de Salvador), pelo bom estado de conservação, causou admiração nos arqueólogos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) que atuam na Bahia.

O artefato de cerâmica, que está sob a guarda do Iphan, foi associado à tradição cultural de povos indígenas extintos "Aratu" e foi a primeira urna íntegra encontrada em 10 anos no estado.

Com cerca de 1,20 m de altura e formato semelhante a uma pêra, a urna foi localizada durante uma aragem para plantio de roça em terreno do produtor Viriliano de Jesus.

"A família nos comunicou sobre o achado e nós procuramos o Iphan", afirmou o secretário de Cultura de Esplanada, Kid Will.

Ele destacou que "esta foi a primeira urna retirada do município para pesquisa, mas já ouvimos muita história que outras urnas foram encontradas há muitos anos e destruídas. As pessoas não sabiam o que fazer e algumas até tinham medo".

Ele salientou ainda que "através de peças como esta que poderemos saber mais sobre os povos mais antigos que viveram por aqui".

Antropóloga e mestra em arqueologia do Iphan/Bahia, Jeanne Dias afirmou que sem um estudo específico não é possível afirmar a idade desta peça.

No entanto, ela disse que já foi identificado que a cerâmica da qual é feita é semelhante ao material encontrado em pesquisas do arqueólogo Valentin Calderón nas redondezas da Baía de Aratu.

Denominadas de "Tradição Aratu", estas peças (encontradas na Baía de Aratu) são ligadas a grupos populacionais que ocupavam o território brasileiro entre 1.000 a 1.500 anos (AP) antes do tempo presente.

Conforme o antropólogo Alexandre Colpas, que também faz parte do Iphan/Bahia, o atual objetivo do órgão não é determinar a idade da peça e sim salvaguardá-la, para que pesquisadores que tenham interesse no processo de ocupação do local onde a urna foi encontrada, possam utilizá-la e inclusive fazer esta datação.

A Bahia tem registrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) do Iphan 926 sítios, a maior parte deles já estudados.

