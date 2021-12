Universitários recebem convocação do Partiu Estágio nesta quarta

Os universitários contemplados no Partiu Estágio serão convocados nesta quarta-feira, 13. A informação foi divulgada pelo governador Rui Costa, durante o Papo Correria, quadro apresentado nas redes sociais. Ao todo, 2.225 estudantes do ensino superior irão ocupar as vagas disponíveis pelo primeiro edital do programa deste ano. Entre 30 de janeiro e 24 de fevereiro, 24 mil pessoas se inscreveram de forma online.

As relação dos selecionados está disponível no site da Secretaria da Administração do Estado.

Os universitários convocados devem se apresentar, em até 10 dias úteis, no órgão ou no local em que irão estagiar. O prazo se encerra no dia 26 de março. Os contemplados receberão a informação através do e-mail cadastrado no momento da inscrição do programa. Neste envio está listado os documentos necessários que devem ser entregues, além do nome do órgão ou entidade em que irá estagiar. O estudante que não apresentar a documentação exigida em edital, ou não comparecer até o fim do prazo irá perder a vaga.

O Partiu Estágio visa ofertar vagas a estudantes universitários em instituições com sede na Bahia. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e pessoas que estudaram todo ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada possuem prioridade na seleção.

