Universitários fecham portões do Uefs em protesto contra PEC 241

Estudantes fecharam os portões da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), na manhã desta quinta-feira, 3. Os manifestantes estão acampados no prédio da reitoria e protestam desde a última terça, 1º, contra o Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que congela durante os próximos 20 anos os gastos públicos, incluindo as despesas da educação.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, o reitor da universidade, Evandro Nascimento, disse que a reitoria é solidária à manifestação dos estudantes. “No que diz respeito ao ensino superior, os gastos devem aumentar apenas de acordo com a inflação. Isso causa preocupação, porque esse critério não daria conta de suprir a manutenção sequer do que existe hoje. Então nós acreditamos que os estudantes do Brasil afora estão exercendo um importante direito à cidadania, à participação na vida política do país”, afirmou.

No que diz respeito à Uefs, o reitor afirma que conversou com os estudantes e que eles ainda não protocolaram a pauta de reivindicações, mas que aguarda o documento. Ele ainda salienta que a universidade pública tem como dever formar cidadãos, que pensem no futuro do Brasil.

"Nós estamos aguardando a pauta protocolada. Em relação à PEC 241, a reitoria da universidade é solidária aos estudantes. Uma parte deles concorda e outra não concorda. Os professores não estão em greve e deveriam ter aula normalmente, mas, por conta do fechamento, não puderam dar aula”, acrescentou.

