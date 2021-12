Universitário e PM ficam feridos em acidente misterioso em Jequié

Dois homens ficaram feridos em um acidente nesta quinta-feira, 2, em Jequié, no sudoeste da Bahia. As circunstâncias da ocorrência são consideradas um mistério, já que uma das vítimas, o universitário Tiago Santos Oliveira, 21, foi encontrado com uma perfuração à bala no ombro.

A outra vítima é o policial militar Rubens Silva Amorim, 37, que estava armado. Mas, segundo o Blog Marcos Frahm, as munições do seu revólver estavam intactas. Os dois foram achados caídos no chão na estrada ao lado de suas motocicletas.

A polícia suspeita que Tiago foi alvo de assaltantes e durante a fuga acabou colidindo a moto com o policial. Contudo, eles aguardam a recuperação dos dois para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Tiago e Rubens foram levados para o Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié, e Tiago passou por cirurgia para retirada da bala.

adblock ativo