Universitário de 20 anos é morto na frente do irmão gêmeo

Um estudante universitário de 20 anos foi morto a tiros durante um assalto, na noite desta terça-feira, 26, no município de Santo Estêvão (a 140 km de Salvador). De acordo com a delegacia da cidade, Rodrigo Jesus da Silva, 20 anos, estudava em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador) e volta da faculdade de carona com o irmão gêmeo Ronald, quando aconteceu o crime.

Conforme a polícia, por volta das 23h, no bairro Caminho do Oeste, perto da casa de Rodrigo, os irmãos foram abordados por dois homens que estavam em uma moto. Eles desceram do carro e Rodrigo entregou a mochila e o celular, mas, mesmo assim, foi atingido por dois tiros no tórax.

A polícia suspeita que ele tenha feito algum movimento brusco, o que assustou os assaltantes. O irmão de Rodrigo, Ronald, não foi atingido pelos tiros. O carro não foi levado pelos assaltantes.

Rodrigo ainda foi socorrido pelo irmão até o Hospital Municipal Dr. João Borges de Cerqueira, mas ele já chegou sem vida na unidade.

O corpo da vítima foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira, onde passará por perícia. Até a manhã desta quarta-feira, 27, nenhum suspeito havia sido preso.

Rodrigo era guitarrista da banda de música da Igreja Quadrangular, em Santo Estêvão. Ele era conhecido pelo perfil discreto e de boa formação familiar, segundo a polícia.

