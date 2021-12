Universidade realiza 'Maratona de Empreendedorismo' neste sábado

Será realizada neste sábado, 18, a 1ª Maratona de Empreendedorismo da Unime. O evento ocorre na sala 209F da unidade de Lauro de Freitas, das 8h30 às 16h. O acesso será feito mediante doação de dois itens de higiene pessoal.

A maratona conta com um talk show que irá abordar o empreendedorismo feminino como tema. No local será apresentado o case da "Pizzará", que mistura a culinária italiana com a baiana, feita pela personal chef Cláudia Cristina Santos. As palestras "Bitcoins: o que são e como investir?" e "As sete dicas de ouro para se tornar empreendedor" também serão ministradas na unidade.

Ao todo serão oferecidas 150 vagas e as inscrições podem ser feitas através do site de Carolina Meneses, coordenadora do curso de Administração da Unime e uma das organizadoras do evento.

