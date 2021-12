Universidade Federal do Sul da Bahia ganha novas instalações

No município de Porto Seguro (localizado a 730 quilômetros de Salvador), o campus Sosígenes Costa, da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), teve inauguradas, na manhã desta segunda-feira, 14, novas instalações, ampliações e reformas.

A cerimônia de entrega das obras foi realizada no auditório da UFSB com a presença do governador Rui Costa, do ministro da Educação (MEC), Aloizio Mercadante, acompanhados pelo reitor da instituição, Naomar de Almeida Filho.

Na ocasião, o governador assinou o protocolo para a continuação das obras do Centro Cultural e Eventos de Descobrimento, além da ordem de serviço para construção do Núcleo Pedagógico de Itabuna.

Rui Costa afirmou que, durante muitos anos, a Bahia merecia e precisava de outra universidade federal. "Eu acredito que nós não podemos abrir mão da democracia e da educação como fatores importantes de transformação social, porque a minha própria história é resultado disso", observou.

"Eu fui duas vezes aluno da Universidade Federal da Bahia e sei o quanto o nosso estado precisou, por 200 anos, de outras instituições de ensino superior público. Hoje, nós temos seis universidades públicas, mas queremos continuar avançando com mais vagas, mais concursos de professores, com prioridade para aquelas [universidades] que estão surgindo agora", explicou o governador.

Com pouco mais um ano desde o início das aulas da primeira turma, em setembro de 2014, a Universidade Federal do Sul da Bahia recebeu cerca de R$ 2,1 milhões em investimentos do Ministério da Educação (MEC) para a construção de um novo pavilhão de salas de aula, a reforma do espaço de leitura, e ampliação e melhorias em 18 salas que já tinham sido construídas.

Teixeira de Freitas

A Universidade Federal do Sul da Bahia funciona também em Itabuna, no campus Jorge Amado, e em Teixeira de Freitas, no campus Paulo Freire, reunindo cerca de 1.600 estudantes.

