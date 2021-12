Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia abre inscrições para vestibular 2020

Candidatos à graduação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) já podem ficar atentos. As inscrições para o vestibular de 2020 ficarão abertas dos dias 16 a 9 de janeiro, somente pela internet. Ao todo, a Universidade irá oferecer 1.186 vagas para seus cursos, sendo 709 para o primeiro período letivo e 477 para o segundo semestre.

Metade das vagas será disputada em ampla concorrência e os outros 50% serão destinados aos cotistas. A entidade também disponibiliza três vagas adicionais para quilombolas, indígenas ou pessoas com deficiência, em cada curso.

As provas acontecerão nos dias 2 e 3 de fevereiro, nas três cidades que a Uesb possui campus. No primeiro dia, os candidatos respondem as questões de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática, além da Redação. Já no segundo dia, as provas contemplam as áreas de Ciências Humanas (História, Geografia e Conhecimentos Contemporâneos) e Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia).

Para quem tem dúvida sobre qual curso escolher, a Uesb oferece 47 opções de graduação, sendo 22 licenciaturas e 25 bacharelados, distribuídos nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. A lista de cursos completa pode ser conferida no catálogo da entidade .

Maiores informações podem ser conferidas no Edital 237/2019, no Manual do Candidato e pelos perfis oficias da Uesb nas mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube).

A Comissão Permanente de Vestibular (Copeve) também está disponível para tirar dúvidas através dos telefones (77) 3261-8604, em Itapetinga; (73) 3528-9695, em Jequié, e (77) 3424-8757, em Vitória da Conquista, ou pelo e-mail vestibular@uesb.edu.br. O contato ainda pode ser feito pelo whatsapp (77) 98146-7537.

