Unidade escolar cria jogo com ações preventivas para situações de risco

O jogo interativo produzido pela educadora física Naiane Quadros e estudantes da Escola Municipal Geraldo Bispo, em Plataforma, surgiu a partir da capacitação dos gestores e professores pelos técnicos do Programa Defesa Civil nas Escolas (PDCE). Ela e alunos criaram um jogo de tabuleiro onde vivenciam problemas gerados por situações como descarte inadequado do lixo.

Naiane conta que, após o encontro com a direção da instituição, foi informada sobre um trabalho que teria que realizar sobre defesa civil. Depois disso, pensou em uma maneira que pudesse incorporar os temas propostos com a disciplina de educação física, de forma que os alunos pudessem assimilar o conteúdo.

“A primeira etapa foi realizada em sala, com bate-papo divertido entre as crianças. Depois, na própria comunidade, realizamos uma caminhada investigativa, na qual nós visualizamos e pontuamos situações e ações que as pessoas cometem e que podem ocasionar riscos no local em que moram”, explica.

Por último, conforme a educadora, foi pensado em arrematar o trabalho realizado com a criação de um jogo em que as crianças pudessem aprender, de forma divertida e em conjunto, como cuidar e agir em diferentes casos de acidentes, sejam naturais ou provocados por descuido das pessoas.

“Essa proposta da Defesa Civil nas escolas proporciona aprendizagem mútua de professor e aluno. Pudemos aprender e crescer juntos de forma muito divertida”, ressalta ela.

O programa, que está gerando bons frutos e multiplicando o trabalho preventivo feito pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), já atingiu 100 escolas da rede municipal. E esta foi a meta estabelecida pelo órgão para este ano. As instituições interessadas na iniciativa devem fazer solicitação por meio de ofício ao órgão.

Palestras

Segundo o chefe do setor de ações educativas, Milton Nascimento, que também é palestrante do programa, após a chuva do ano passado, a prefeitura decidiu reforçar o projeto: “Resolvemos treinar os professores para que eles possam passar o conteúdo para os alunos de forma didática”.

As palestras são divididas em quatro módulos: percepção de risco, o que é a defesa civil como instituição, educação ambiental e primeiro socorros com o corpo de bombeiros.

“O objetivo é sensibilizar os gestores a abraçarem essa causa, pode acontecer uma eventualidade de chuva pela madrugada, por exemplo, e as pessoas ficam sem saber o que fazer. Escolhemos escolas próximas a áreas de risco, para que as pessoas saibam lidar com essas situações”, acrescenta.

Dinâmica do jogo

Consiste em um tabuleiro gigante, com várias casas numeradas e peças que representam equipes. Além de um dado, um manual de instruções e perguntas com e sem alternativas para que possam responder.

Existem casas no tabuleiro marcadas em vermelho, estas representam que os alunos devem responder uma pergunta, o que lhes proporciona um momento de reflexão sobre o que foi desenvolvido.

