Unidade do Sinebahia é instalada em Acajutiba

Moradores do município de Acajutiba poderão contar com os serviços do SineBahia a partir da próxima segunda-feira, 30, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14 às 16h. São oferecidos os serviços de emissão de documentação trabalhista (Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS) e qualificação social e profissional. A nova unidade é localizada na Praça Aquinoel Borges, na antiga estação de trem da cidade, e tem capacidade para 650 atendimentos por mês.

Igual às demais, a unidade do SineBahia de Acajutiba visa atender aos trabalhadores com ações do Sistema Público de Emprego destinadas à inserção no mercado de trabalho. A rede é resultada da parceria entre o Governo do Estado e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), executada por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e prefeituras municipais.

