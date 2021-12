Unidade da Rede SAC será inaugurada em Ribeira do Pombal

O Ponto Cidadão, unidade pertencente ao Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), será inaugurado na próxima segunda-feira, 25, em Ribeira do Pombal, distante 310 km de Salvador.

Cerca de 178 mil moradores do município, com as cinco cidades vizinhas localizadas no Território de Identidade Semiárido Nordeste II, serão beneficiados com serviços como: carteira de identidade (RG), carteira de trabalho (CTPS), CPF e certidão de antecedentes criminais.

O Ponto Cidadão terá capacidade para realizar cerca de 5.500 atendimentos mensais e poderá emitir mensalmente até 1.100 cédulas de identidade (RG), 660 carteiras de trabalho e 660 CPFs. Também terá a possibilidade de expedir 660 certidões negativas de antecedentes criminais e prestar 660 atendimentos previdenciários mensalmente. Posteriormente, serão agregados ainda os serviços de Seguro-Desemprego e Intermediação para o Trabalho, com a previsão de 1.760 atendimentos.

A nova unidade está localizada na Praça Getúlio Vargas, no Centro de Ribeiro do Pombal e funcionará diariamente, das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. As instalações possuem 213 metros quadrados de área construída, climatizada, com nove guinches de atendimento e espaço de espera. A equipe contará com 14 funcionários capacitados para prestar atendimento da Previdência Estadual (Ceprev) e das secretarias estaduais do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e da Segurança Pública (SSP).

Com a inauguração, a Rede SAC passa a contar com 61 unidades de atendimento, sendo 36 postos (na capital e interior), 22 Pontos Cidadão e três rotas do SAC Móvel, unidades que percorrem prioritariamente localidades onde não há SAC. A previsão é de que até o fim do ano também seja construído um Ponto Cidadão em Barra da Estiva.

