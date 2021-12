Unidade bancária é roubada em Bom Jesus da Serra

Uma unidade do Bradesco Expresso, que funciona no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus da Serra (a 266 km de Salvador), foi assaltada na manhã desta terça-feira, 10. De acordo com o Blog Bom Jesus Eventos, três homens armados chegaram na sede do sindicato e renderam as pessoas que estavam no local.



Eles roubaram o caixa da entidade e do correspondente bancário do Bradesco. Em seguida, eles fugiram levando cerca de R$ 12 mil. A polícia foi acionada, mas não localizou o trio.

