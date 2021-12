Unicef lança novo desafio a prefeituras do semiárido

Na semana em que se comemora o Dia das Crianças, o Fundo das Nações Unidas para a Criança (Unicef) lança a quarta edição do Selo Unicef Município Aprovado.

A iniciativa desafia os gestores municipais do semiárido baiano - e brasileiro - a melhorar os indicadores sociais e universalizar direitos da criança e do adolescente.



Direitos básicos, como educação, lazer e alimentação, assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nem sempre são praticados na região, devido à escassez de recursos e ao baixo poder econômico.

Para mudar essa realidade, o projeto foi criado em 2004, e na Bahia tem a parceria do o governo estadual, por meio do programa Pacto Nacional Um Mundo para a Criança e o Adolescente do Semiárido.

Renovado em 2007, o projeto já contou com a participação de 204 municípios baianos. A adesão aumenta a cada edição.

Podem participar os 279 municípios que vivem em situação de seca. As inscrições seguirão até o dia 14 de novembro.

Segundo a coordenadora do Unicef na Bahia, Helena Oliveira, a expectativa é que pelo menos 220 municípios se inscrevam.

Gincana

O projeto funciona como uma grande gincana estudantil, no entanto com objetivos sérios, ao ponto de mudar a vida de milhares de crianças do interior.

Após a inscrição, os municípios devem, obrigatoriamente, ter um Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) ativo, que será o articulador do projeto na cidade.

Gestores participantes devem atingir as metas estabelecidas em um regulamento para que possam receber a certificação. As ações são desenvolvidas em três eixos: Impacto Social, Gestão de Políticas Públicas e Participação Social.

Em cada eixo, prefeitos, secretarias e população devem desenvolver ações para cumprir exigências, como a existência de água, banheiros e cozinhas nas escolas; disponibilização de transporte escolar de qualidade; a implantação de cisternas, entre várias outras.



Os indicadores são monitorados por fontes oficiais de informação e avaliados de forma quantitativa. Obtendo-se a pontuação mínima estabelecida pelo Fundo, o município recebe o selo.

Para Iara Farias, articuladora do Comitê Gestor Estadual do pacto nacional, a iniciativa "é interessante porque mobiliza todos os atores sociais do município a trabalharem por melhorias para a população infantil". Segundo ela, nas duas últimas edições que participou, 33 municípios ganharam o selo na segunda edição, e 34 na terceira.

Presidente do CMDCA de Tanhaçu (499 km de Salvador), Lúcia Pires afirma que participar do projeto foi uma experiência ímpar. "Fiquei muito feliz ao saber que o nosso município alcançou as metas. Ver o desenvolvimento do nosso trabalho reconhecido foi gratificante", comemora.

De acordo com Helena Oliveira, a premiação "é simbólica". Os gestores recebem medalhas, troféu e o selo.

O único prêmio material da edição passada foi um kit de informática, com computadores, mesas e impressoras, doado aos conselhos municipais.

Além de 50 exemplares da literatura brasileira e outros livros doados pela Fundação Gregório de Mattos.

"O principal benefício é o reconhecimento internacional da gestão e a possibilidade de mencioná-lo ao longo da carreira política", explica.

