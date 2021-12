Uneb sinaliza possível fim da greve nesta sexta-feira

Os professores da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) podem acabar com a greve nesta sexta-feira, 31, caso o governo assine a minuta de acordo. Essa decisão foi tomada em assembleia realizada nesta quinta-feira, 30, no campus de Salvador. Além da minuta, eles pedem a apresentação do Termo de Acordo e de Compromisso (TAC) que criará um grupo de trabalho para encontrar soluções para as promoções da categoria de 2016.

Segundo os professores da Associação dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia (Aduneb), os TACs são frutos dos avanços nas negociações que ocorreram nos quase 80 dias de greve. As últimas duas rodadas de discussões com o governo aconteceram na sexta, 24, e segunda, 27.

Termo de Acordo

Ainda com informações da Aduneb, entre as conquistas que deverão constar no termo de acordo estão a revogação, em até 60 dias, da autoritária Lei 7176/97, que interfere na autonomia didática, administrativa e financeira das universidades; e a implantação de todos os processos represados de promoção, progressão e mudança de regime de trabalho em até 60 dias.

Também foi garantido fluxo mínimo para que mais docentes possam ter promoção na carreira até o final do ano. Os recursos para esses fins virão de orçamento extra ao previsto às universidades.

Sobre o orçamento, segundo a Aduneb, a greve dos professores obrigou o governo a se comprometer em não realizar cortes e contingenciamento orçamentário nas universidades estaduais até o final do ano. Também foi acertada a devolução das cotas mensais do orçamento, que haviam sido retiradas por Rui Costa no primeiro trimestre de 2015.

Volta às aulas

Caso o governo cumpra nesta sexta o compromisso firmado, na próxima segunda, 3, os professores da Uneb em assembleia discutirão uma proposta de reorganização do calendário acadêmico, o retorno às aulas sem prejuízo aos estudantes e pauta interna.

