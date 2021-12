Uneb realiza plenária com estudantes de diferentes territórios baianos

Demandas estudantis, futuro da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e a relação com a instituição. Esses foram os assuntos abordados na videoconferência na tarde deste sábado, 4. A atividade, organizada pelas candidatas à Reitoria e à Vice-Reitoria da universidade, as professoras Adriana Marmori e Dayse Lago, reuniu alunos dos diferentes territórios baianos, matriculados em cursos presenciais e a distância (EaD).

“A partir de diálogos maravilhosos como o de hoje, queremos consolidar um projeto de gestão que seja a cara da nossa Uneb, com demandas postas e propostas planejadas. Tudo dentro do orçamento e alinhado aos compromissos assumidos, para que ela seja vista enquanto instituição estratégica e potente para o desenvolvimento do nosso estado”, destacou Marmori, candidata a reitora.

Na ocasião, foram debatidas pautas como: diversidade e inclusão digital nos 30 departamentos da Uneb, na capital e do interior do estado; políticas de ações afirmativas e apoio psicológico e social; incentivo para esportes e artes, residência universitária; dentre outras ações para a garantia da permanência com qualidade de discentes na instituição.

Ambas as candidatas ressaltaram que o projeto que colocam à disposição da comunidade é fruto de muita escuta e diálogo com discentes, docentes, servidores técnico-administrativos e com a sociedade baiana, mas, que o documento segue aberto e acolhendo contribuições, para fazer valer as diferentes vozes e pessoas que compõem a instituição.

Na terça-feira, 14, será realizada outra videoconferência com as Organizações Esportivas estudantis da instituição. Além das candidatas, a atividade contará também com a participação do presidente da Federação Universitária Baiana de Esportes (Fube), Simon Vasconcelos, e do ex-diretor da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), o professor Elias Dourado.

