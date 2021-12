Uneb inscreve para cursos de inglês e francês a partir de 2ª

Começam nesta segunda-feira, 6, as inscrições para os cursos de inglês e francês da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), oferecidos pelo Núcleo de Estudos Canadenses (NEC). Os interessados têm até o próximo dia 10 para realizarem as inscrições.

As matriculas acontecem no campus I, no bairro Cabula, em Salvador, das 9h às 12h e das 14h às 18h. Conforme a Uneb, serão disponibilizadas 250 vagas (200 para inglês e 50 para francês) para os níveis básicos, intermediários e inglês instrumental. O valor é de R$ 280 por semestre.

A universidade também informou que, em virtude dos jogos da Copa do Mundo, que acontecem no mês de junho, as aulas do curso de inglês e francês terão início em fevereiro e serão ministradas no campus I. Os interessados poderão obter mais informações no site da Uneb.

