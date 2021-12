Uneb abre inscrições para matrícula especial

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) oferta 2.771 vagas para estudantes e profissionais que desejam ingressar na instituição por meio de transferência interna e externa, portadores de diploma e rematrícula para o semestre 2014.1. As inscrições acontecem entre esta segunda-feira, 14, e sexta, 18.

Do total ofertado, são 1.032 vagas para rematrículas, 940 para transferência interna e rematrícula, 783 para transferência externa e 16 para portadores de diploma.

Segundo a Secretaria Geral dos Cursos (SGC), em caso de transferência interna, o candidato deve solicitar inscrição no processo seletivo no campus em que estuda.

No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar todos os documentos exigidos pelo edital da seleção. O resultado será divulgado no dia 18 de dezembro e as matrículas serão realizadas entre os dias 12 e 17 de fevereiro de 2014.

