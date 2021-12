Uma travesti é morta e outra fica ferida em Vitoria da Conquista

Uma travesti morreu e outra ficou ferida durante um atentado ocorrido na noite desta quarta-feira, 7, nas proximidades do Anel Rodoviário Jadiel Matos Leste, em Vitória da Conquista (a 517 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do blog Leo Santos, a vítima identificada como Elizeu foi atingida na região da cabeça e morreu na hora. Já a outra travesti, conhecida como Duda, foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a uma unidade de saúde.

Ainda de acordo com a publicação, Duda teria informado aos policiais que os suspeitos filmaram enquanto atiravam em direção a cabeça delas. Após os disparos, eles fugiram do local. O caso é investigado pela polícia.

