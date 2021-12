Uma tonelada de maconha é incinerada em Campo Formoso

Uma tonelada (1000 kg) de maconha foram incineradas pela polícia na quinta-feira, 21. A droga foi descoberta em uma propriedade rural no município de Campo Formoso (distante a 400 km de Salvador). Deste total, sete quilos estavam divididos a granel, três mil pés já plantados e outros 130 quilos eram de sementes. A droga era calculada em R$ 500 mil.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam Idérico Félix, o "Nêgo Anderson", como proprietário da maconha. Ele foi preso em sua residência, no povoado de Lages dos Negros, onde guardada duas espingardas, que foram apreendidas e encaminhadas para a perícia.

O delegado Felipe Neri, titular da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Senhor do Bonfim), informou que a maior parte da droga seria comercializada na região de Campo Formoso e suspeita que o restante iria para Salvador.

Idérico foi preso na operação e encontra-se na carceragem da Delegacia Territorial de Campo Formoso, à disposição da Justiça Criminal. A polícia continua à procura do seu comparsa, identificado como Nininho.

adblock ativo