Uma tonelada de carne bovina irregular é apreendida em Feira de Santana

Uma tonelada de carne bovina transportada de forma irregular foi apreendida no início da manhã desta quarta-feira, 11, em Feira de Santana. A ação, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorreu por volta das 6h, no KM 429 da BR-116. A carga não tinha procedência de origem e controle sanitário.

Conforme a PRF, a carne estava no interior de um veículo embalada em pacotes plásticos. A mercadoria estava sem refrigeração adequada.

O motorista e o passageiro do veículo informaram aos agentes que foram solicitados pelo proprietário da carga para realizar o transporte do material, já que o caminhão frigorífico, que trazia a carga do município de Poções para Salvador, apresentou defeito mecânico em Jequié.

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) adotará as medidas cabíveis sobre o caso.

