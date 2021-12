Uma pessoa morre e seis ficam feridas em acidente na BR-020

Uma pessoa morreu e seis pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-020, em Roda Velha, distrito de São Desidério (a 887 quilômetros de Salvador), na noite desta quarta-feira, 30.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Fiat Strada tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu frontalmente com uma Parati, que vinha no sentido contrário.

Com o impacto, o motorista da Parati ficou preso entre as ferragens e não sobreviu aos ferimentos. Outras duas pessoas, que estavam no mesmo veículo, ficaram em estado grave. Entre elas, uma idosa de 63 anos. Mais dois passageiros estavam no carro e tiveram lesões leves. O motorista e condutor da Strada também tiveram ferimentos leves.

As vítimas foram encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento, na cidade de Luís Eduardo Magalhães.

