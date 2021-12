Uma pessoa morre e quatro são baleadas em Feira de Santana

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após serem baleadas no sábado, 6, em bairros de Feira de Santana (a 109 km de Salvador). A polícia suspeita que todos os casos tenham relação com a briga entre facções criminosas que atuam na cidade.

De acordo com o blog Acorda Cidade, homens armados e com máscaras invadiram os Conjuntos Feira IX e Feira VII durante a noite e cometeram os crimes. Ninguém foi preso até a tarde deste domingo, 7.

Conjunto Feira IX

Daniel Moreira da Silva, de 20 anos, foi morto ao ser atingido no peito, em Feira IX. Ele ainda foi socorrido e levado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.

Caio Mascarenhas Almeida, 18, também morador do bairro, foi baleado no braço, queixo e tórax. Encaminhado ao HGCA, o jovem encontra-se em estado grave.

Conjunto Feira VII

Daniel Oliveira Gonçalves, 20, e um adolescente de 15 anos foram vítimas de disparos dentro do residencial Ponto Verde, localizado no bairro Feira VII.

Daniel foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e seguiu, em estado grave, para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) com ferimentos na cabeça, no pescoço e no peito.

Já o adolescente, atingido com tiros no pescoço e na região das costas, deu entrada no HGCA e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital Estadual da Criança (HEC), também em estado grave.

Após sepultamento

Genivaldo Souza Santana, 22, foi baleado na noite de sábado, 6, ao voltar do sepultamento de um amigo assassinado na noite de sexta, 5, em Feira de Santana.

Ainda conforme o blog Acorda Cidade, a vítima, que é moradora do bairro Feira IX, estava em uma motocicleta quando foi abordada por dois homens, também de moto, nas proximidades do Cemitério Piedade.

Ao tentar fugir, o jovem foi atingido nas nádegas e encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade. O estado de saúde dele não foi informado.

