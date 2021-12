Uma pessoa morre e quatro ficam feridos em acidente na BR-030

Um acidente envolvendo dois veículos na BR-030 deixou uma pessoa morta e quatro feridos. A colisão aconteceu na noite desta segunda-feira, 17, no trecho entre Ibitira e Caetité, no sudoeste Baiano. Segundo informações do Blog do Anderson, o acidente ocorreu por volta das 20h30.

O veículo Fiat Palio Fire, com a placa HKE-4806, estava sendo conduzido por José Antônio Ramos, 63, que sofreu ferimentos leves. A vítima fatal, foi Edna Gomes Ramos, 31, que estava no banco do carona. Jailma dos Santos Souza, que também estava no carro, teve poucas escoriações.

De acordo com o blog, José Antônio colidiu com o veículo Fiat Palio Fire Way, de placa OZN-7220. A condutora, identificada como Rosane Madalena Ladeia Pereira Prado, 51, não sofreu nada grave. Rosane estava acompanhada de Sebastiana Barbosa Sobrinho, 43, que também teve ferimentos leves.

Todos os envolvidos no acidente foram levados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade de Caetité.

adblock ativo