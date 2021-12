Uma pessoa morre e outras sete ficam feridas em acidente na BR-324

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas após um grave acidente na BR-324, em um trecho da cidade de São Sebastião do Passe. A vítima fatal foi identificada como Francineide de Sá Nascimento, que morreu no local.

As demais vítimas, que foram resgatadas com a ajuda do Grupamento Aéreo (Graer) da PM, estavam em uma van do governo federal. Eles fazem parte do quadro de profissionais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba).

Segundo o instituto, os servidores, que são dos campi Euclides da Cunha e Paulo Afonso, se dirigiam para os Jogos dos Servidores, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Em nota, o entidade lamentou pelo acidente: "O Ifba lamenta profundamente o ocorrido, ao tempo em que informa que está prestando assistência às vítimas, bem como aos seus familiares".

Feridos graves

Um homem e uma mulher foram socorridos de helicóptero para o Hospital do Subúrbio, em Salvador. Os demais feridos foram levados a unidades de saúde próximas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Encaminhamos as duas vítimas mais graves para o Hospital do Subúrbio”, contou o tenente Edson, comandante da aeronave, por meio de nota da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O veículo de modelo Peugeot Boxter, placa NZQ 5687, transportava 11 pessoas. O carro capotou, na tarde deste domingo, 26, na rodovia sentido Salvador/Feira de Santana. Ainda não há informações sobre as demais vítimas.

>> Lista de ocupantes da van

Arleno José de Jesus

Celso Melo Araújo

Francineide de Sá Nascimento

Ivone Gonsalves dos Santos

João de Pontes Belo

Josinaldo Manoel Cardoso

Linsmar Vinícius de Santana Luz

Luan Philipe Herculano Braz

Marcus Vinícius Magalhães Lima

Micael Siqueira Silva

Wagner da Silva Teixeira

Veículo capotou na rodoviária sentido Salvador/ Feira de Santana (Foto: Divulgação | SSP-BA)

