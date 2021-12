Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente na BR-101

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente na BR 101, em Muritiba (distante a 130 km de Salvador). Uma Towner colidiu na traseira de um caminhão de placa NGZ 3479 por volta das 5h da manhã deste sábado, 11. Na colisão, os dois veículos saíram da pista e caíram em uma ribanceira.

De acordo com a Policia Rodoviária Federal, o condutor Antônio de Araújo, de 61 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o passageiro Gilberto Passos, 69, ficou ferido e foi socorrido para uma unidade de saúde mais próxima. A polícia não divulgou o nome do hospital.

