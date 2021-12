Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente na BA-093

Uma colisão entre um caminhão e um carro na manhã desta segunda-feira, 25, na BA-093, no trecho da cidade de Dias D'Avila, deixou uma vítima fatal, que morreu na hora, e outra em estado grave, que foi conduzida por uma equipe de resgate para o Hospital Geral de Camaçari.

De acordo com a concessionária Bahia Norte, responsável pela rodovia, o acidente foi registrado no KM 23, próximo à uma cervejaria, quando o caminhão-baú colidiu de frente com o carro de passeio. O caminhão ficou atravessado nas duas pistas do trecho, ocasionando a lentidão no fluxo do trânsito.

Aina segundo a Bahia Norte, a vítima em estado grave foi levada ao Hospital do Subúrbio. O fluxo no trânsito da região no momento segue intenso mas sem retenções. Ainda não há informações sobre o motivo do acidente.

