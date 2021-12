Uma pessoa morre e outra fica ferida após colisão entre carretas

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um acidente envolvendo duas carretas, na manhã desta quarta-feira, 17, na BA-052, no entroncamento de Cafarnaum, região de Morro do Chapéu (a 394km de Salvador). Os dois veículos, um carregado de postes de energia e o outro com uma carga de telhas, colidiram de frente.

O Corpo de Bombeiro foi acionado para retirar uma vítima que veio a óbito no local e estava presa às ferragens. Outra vitima foi encaminhada para a unidade de saúde mais próxima.

