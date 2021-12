Uma pessoa morre e outra fica ferida após atropelo em Itanhém

Uma gari morreu e outra ficarou ferido, na manhã desta terça-feira (5), durante um acidente envolvendo uma caçamba coletora de lixo, no município de Itanhém (distante 719 km de Salvador).

Segundo informações do Medeiros Dia Dia, o veículo passava no cruzamento das ruas Rodoviária e Emiliano Fernandes, no centro da cidade, quando os freios da caçamba pararem de funcionar. O carro desceu de ré e atingiu os trabalhadores, no momento em que o trio estava fazendo uma coleta de lixo.

Duas garis que estavam no local foram vítimas do atropelo. Neuzeni Araújo de Sousa, 45, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Albertina recebeu maior impacto nas pernas e foi levada ao hospital. A sobrevivente foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Maria Lisboa, em Itanhém.

