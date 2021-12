Uma pessoa morre e duas ficam feridas após caminhão invadir barraca em Muritiba

Uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas após um caminhão invadir uma barraca de fogos de artifício na manhã deste domingo, 23, na cidade de Muritiba, no recôncavo da Bahia.

De acordo com o Blog do Valente, um caminhão caçamba que prestava serviços para a Prefeitura de Muritiba, perdeu o controle do veículo e invadiu uma barraca que vendia fogos de artificio na avenida Paulo Souto.

O proprietário da barraca morreu no local, uma mulher ficou gravemente ferida e a outra presa ao pneu traseiro da caçamba.

As mulheres foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz das Almas.

O estado de saúde das duas vítimas ainda não foi divulgado.

