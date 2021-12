Uma pessoa morre e cinco ficam feridas após atropelamento em Juazeiro

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas após um atropelamento na manhã deste sábado, 23, na cidade de Juazeiro, no Norte da Bahia.

De acordo com o Blog do Geraldo José, moradores relataram a polícia que o condutor do veículo perdeu o controle da direção e atingiu o grupo, que estava em um ponto de ônibus.

As vítimas foram socorridas por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para hospitais das cidades de Juazeiro e Petrolina (PE).

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das cinco pessoas hospitalizadas. O condutor do veículo foi encaminhado para a delegacia local, onde deve prestar depoimento.

As identidades das vítimas não foram reveladas.

