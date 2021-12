Uma pessoa morre após carro capotar e pegar fogo na BR-324

Uma pessoa morreu após um carro de passeio capotar e pegar fogo na tarde desta segunda-feira, 29, na BR-324. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 16h, em um trecho do município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A identidade da vítima não foi informada.

Ainda segundo a PRF, também houve feridos, mas o órgão não soube precisar o número exato. Não há informações sobre a quantidade de pessoas que estavam no carro e nem sobre as circunstâncias do acidente.

Os feridos foram levados para um hospital da cidade de Candeias. O estado de saúde é desconhecido.

