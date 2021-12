Uma pessoa morre após carro bater em árvore na Bahia

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após um carro bater em uma árvore na BA-001, que liga as cidades de Una e Canavieiras, no interior da Bahia, nesta segunda, 10.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu nas proximidades do posto da corporação quando o veículo seguia para Canavieiras.

A vítima, João Pedro Santos, de 64 anos, estava no banco do carona do carro (um Pálio) e morreu no local após a batida. O carro ficou com a frente destruída.

Além dele, a mulher, identificada como Marina Ribeiro dos Santos, 59, que também estava no veículo teve ferimentos e foi levada para o Hospital Regional de Ilhéus. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

O motorista do veículo não foi localizado. Segundo a PRE, ele teria fugido após o acidente, cujas causas ainda não foram esclarecidas.

