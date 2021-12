Uma pessoa morre após acidente em estrada de Camaçari

Um acidente entre um caminhão e um carro de passeio deixou uma pessoa morta na Estrada da Cetrel, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 18.

A vítima do carro de passeio morreu ainda no local do acidente. Até o momento não há informações sobre a quantidade de feridos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia (CBMBA) foram enviadas ao local e prestaram os primeiros atendimentos. Não há informações sobre as causas do acidente.

