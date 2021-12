Uma pessoa ficou ferida após caminhonete bater em carro e capotar

Uma pessoa ficou ferida em um acidente de trânsito em um cruzamento de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, neste domingo, 29. Segundo o Blog do Anderson, por volta das 12h30, uma Mitsubishi L200 colidiu com um Fiesta. Com a batida, a caminhonete virou na pista.

O motorista de um dos veículos teve ferimentos leves, mas não precisou ser encaminhado para um hospital. O Sistema Municipal de Trânsito (Simtrans) vai investigar os detalhes do acidente, que fez a via ser interditada.

adblock ativo