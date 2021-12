Uma jovem morre e duas pessoas ficam feridas em acidente de carro

Uma jovem de 18 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas na noite deste sábado 7, após acidente de carro no município de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano.

Raissa Alves Ferreira foi atropelada por um veículo quando tentava atravessar entre a avenida Olívia Flores e a rua Rio de Contas, que dá acesso ao Campus Anísio Teixeira da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local, segundo informações do blog do Anderson.

Duass pessoas que estavam no carro ficaram feriadas, após o veículo capotar na pista. Elas foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Civil (PC) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) registraram a ocorrência. O caso é investigado pela polícia.

