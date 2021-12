Uma criança e três adultos morrem em acidente na BR-116

Quatro pessoas morreram, entre elas uma criança, em um acidente na BR-116, na madrugada desta segunda-feira, 18, por volta das 4h30.

As demais vítimas eram uma mulher e dois homens. Elas ainda não foram identificadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas, de acordo com o órgão, estavam em um veículo Sandero, que colidiu com uma carreta.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente, que aconteceu no km 387. O motorista da carreta saiu ileso. Os corpos das vítimas ficaram presos nas ferragens.

