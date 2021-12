Uma criança e dois homens ficam feridos em acidente na BR-330

Uma criança e dois homens ficaram feridos após uma colisão entre uma picape e uma motocicleta na noite desta sexta-feira, 7. O acidente ocorreu por volta das 18h30 na BR-330, nas proximidades do Posto Ipiranga em Ipiaú (a 363 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site Giro em Ipiaú, durante a colisão o condutor da motocicleta foi arremessado e caiu na carroceria da picape. O filho dele, que viajava na garupa da motocicleta, sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e foi encaminhado ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié.

Adailton Silva, que estava na carroceria da picape, caiu do veículo ainda em movimento e foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região.

O condutor do automóvel não ficou ferido. A esposa dele, que sofreu ferimentos leves causados pelos estilhaços do para-brisas, recusou auxílio médico. A causa do acidente está sendo investigada.

adblock ativo